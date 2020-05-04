Госбюджет Украины не получил $1,5 млрд с начала года

https://static.news.ru/photo/f56dff1c-8ded-11ea-a70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский государственный бюджет с начала текущего года не получил 41,39 млрд гривен (свыше $1,5 млрд).

В апреле госбюджет не выполнен на 11,6%, что составляет 13,6 млрд гривен ($503 млн). В марте доходы составили 103,95 млрд гривен, тогда как план предусматривает 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца — 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в государственный бюджет страны на 2020 год. Новый закон предполагает, что в стране создадут фонд борьбы с коронавирусом.