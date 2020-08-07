Главный кот британского МИД перестал ловить мышей

В МИД Великобритании кот по кличке Палмерстон прекратил выполнять свою главную задачу — ловить мышей. В связи с этим животное ушло на заслуженный отдых.
Об этом сообщило британское посольство в РФ в своем Telegram-канале. В заявлении говорится, что за время жизни за городом, куда животное увезли на время пандемии коронавируса, оно совсем перестало выполнять свою функцию. Вместо этого кот бегал по округе и лазал по деревьям.
Дипломаты поблагодарили животное за проделанную работу и пожелали ему «интересной кошачьей жизни»,
В Великобритании традиция брать кошек на работу в качестве госслужащих появилась более 100 лет назад. Животные охраняли от крыс и мышей посылки и письма в почтовых отделениях.
На службу в МИД королевства Палмерстон заступил в апреле 2016 года. За это время он поймал 27 мышей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов в шутку выдвинул своего пса, бостонского терьера по кличке Пиксель, кандидатом в депутаты Ростовской городской думы. По словам россиянина, он сам хотел баллотироваться в депутаты около года назад, однако избирком не принял его документы. Тогда же он с семьёй купил 14-месячного пса.
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