Главный кот британского МИД перестал ловить мышей

https://static.news.ru/photo/04a7ff7e-d8c5-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В МИД Великобритании кот по кличке Палмерстон прекратил выполнять свою главную задачу — ловить мышей. В связи с этим животное ушло на заслуженный отдых.

Об этом сообщило британское посольство в РФ в своем Telegram-канале. В заявлении говорится, что за время жизни за городом, куда животное увезли на время пандемии коронавируса, оно совсем перестало выполнять свою функцию. Вместо этого кот бегал по округе и лазал по деревьям.

Дипломаты поблагодарили животное за проделанную работу и пожелали ему «интересной кошачьей жизни», передаёт радио Sputnik.

В Великобритании традиция брать кошек на работу в качестве госслужащих появилась более 100 лет назад. Животные охраняли от крыс и мышей посылки и письма в почтовых отделениях.

На службу в МИД королевства Палмерстон заступил в апреле 2016 года. За это время он поймал 27 мышей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов в шутку выдвинул своего пса, бостонского терьера по кличке Пиксель, кандидатом в депутаты Ростовской городской думы. По словам россиянина, он сам хотел баллотироваться в депутаты около года назад, однако избирком не принял его документы. Тогда же он с семьёй купил 14-месячного пса.