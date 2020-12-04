Главная новогодняя ёлка Украины впервые будет искусственной

На Украине приняли решение отказаться от живой новогодней ёлки. Об этом сообщила директор департамента культуры Киевской городской госадминистрации Диана Попова.
По сложившейся традиции главную праздничную ель зажгут 19 декабря.
Ёлка в этом году будет искусственной, ведь этот год необычный и мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, сколько её будет в этом году, — сказала Попова на пресс-брифинге.
Она добавила, что высота новогоднего дерева составит 31 метр. Кроме того, ёлка будет иметь необычное оформление, будучи стилизованной под сказочный лес.
Ранее NEWS.ru писал, что в России накануне праздника может возникнуть дефицит импортных новогодних игрушек. Импортёры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объём товара, так как производство было остановлено из-за пандемии коронавируса.