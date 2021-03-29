Главком ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме

https://static.news.ru/photo/2bb84e70-d1cd-11e9-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Инициативу о принятии закона о коллаборационизме, предусматривающего, в частности, ответственность за сотрудничество с РФ и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, поддержал главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.

Своё мнение Хомчак высказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, отвечая на вопрос, нужен ли подобный закон стране.

Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдёт самую мудрую редакцию и примет её, — заявил главком ВСУ.

Ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности на срок до 15 лет предлагает группа депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа». В числе прочего ответственность предусматривается за «отрицание вооружённой агрессии против Украины» и сотрудничество с Россией и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Проект зарегистрирован на сайте украинского парламента. Авторы рассчитывают, что он будет принят до конца 2021 года.

Военную операцию на юго-востоке Украины власти страны начали весной 2014 года, после того как ряд районов Донецкой и Луганской областей объявили об отказе подчиняться новым киевским властям. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Ранее на Украине оценили вероятность войны с РФ. Об этом писал NEWS.ru.