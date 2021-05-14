Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным «самым запоминающимся событием»

https://static.news.ru/photo/306b4e70-c7a6-11ea-bde4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самым запоминающимся событием для главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко за последние семь лет стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам Витренко рассказал в интервью изданию «НВ».

По словам главы «Нафтогаза», во время встречи ему пришлось в течение 20 минут спорить с российским лидером и это оказалось совершенно неожиданно и прошло на одном дыхании.

Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление, — сказал Витренко.

Кроме того, он признался, что ему удалось встретить множество интересных людей — руководителей крупнейших нефтегазовых компаний, европейских политиков.

Я выступал перед НАТО, перед немецкими парламентариями. Я общался с Джорджем Соросом, с которым мы обсуждали его теорию работы на финансовых рынках и его философские воззрения. Это тоже было очень интересно, — сообщил Юрий Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» сообщил, что возможны новые арбитражные разбирательства против российского «Газпрома». Также глава компании заявил, что Украина продолжит «бороться» против проекта «Северный поток — 2», и в этой борьбе рассчитывает на помощь США и Германии.