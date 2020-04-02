Глава Минздрава Британии предупредил о пике распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/116773e4-7582-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Мэтт Хэнкок Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пик вспышки коронавируса на территории Великобритании будет наблюдаться в ближайшие несколько недель. Он наступит несколько ранее, чем предполагалось, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Глава Минздрава подчеркнул, что переболевшие COVID-19 люди должны продолжать придерживаться правил социального дистанцирования. По словам Хэнкока, для понимания того, как иммунитет работает с этим конкретным штаммом коронавируса, необходимы дополнительные исследования.

Мы пока не знаем, как работает иммунитет, потому что этой болезни всего четыре месяца, — заявил министр.

Сам Хэнкок в конце марта самоизолировался у себя дома, так как оказался инфицирован коронавирусом. Симптомы у него были лёгкие, писал NEWS.ru.