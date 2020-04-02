Глава Минздрава Британии предупредил о пике распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса на территории Великобритании будет наблюдаться в ближайшие несколько недель. Он наступит несколько ранее, чем предполагалось, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
Глава Минздрава подчеркнул, что переболевшие COVID-19 люди должны продолжать придерживаться правил социального дистанцирования. По словам Хэнкока, для понимания того, как иммунитет работает с этим конкретным штаммом коронавируса, необходимы дополнительные исследования.
Мы пока не знаем, как работает иммунитет, потому что этой болезни всего четыре месяца, — заявил министр.
Сам Хэнкок в конце марта самоизолировался у себя дома, так как оказался инфицирован коронавирусом. Симптомы у него были лёгкие, писал NEWS.ru.
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