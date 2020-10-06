Глава фракции ХДС/ХСС призвал остановить конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b44c238e-07e5-11eb-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Ральф Бринкхаус Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава блока ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Ральф Бринкхаус призвал Армению и Азербайджан сложить оружие в Нагорном Карабахе, а страны, «которые имеют влияние на стороны конфликта», — задействовать это влияние ради урегулирования.

Мы просим стороны конфликта завершить этот конфликт мирно, вернуться к контактам с международными организациями, это очень важно. Речь идёт о том, чтобы страны, которые имеют влияние на стороны конфликта, соответствующим образом оказали там влияние, — отметил Бринкхаус, слова которого приводит РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.