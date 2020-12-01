Глава ЕК выступила с инициативой создания «союза здравоохранения»

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «союз здравоохранения» в рамках ЕС. Такое заявление озвучено на фоне пандемии COVID-19.

Мы можем столкнуться с подобными вспышками и в будущем. В случае новой пандемии, подобной нынешней, мы должны быть уверены, что все европейские страны будут одинаково подготовлены и быстро среагируют, — отметила глава ЕК, слова которой приводит «Интерфакс».

Она также подчеркнула, что в ЕС здравоохранение относится не к союзной, а к национальной компетенции.

В частности, Урсула фон дер Ляйен предложила преобразовать разовое решение ЕС о трансграничных угрозах здоровью в нормативный акт. Это позволит быстрее реагировать на возникновение пандемий. Также предусмотрено расширение полномочий Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что опыт Китая по обследованию очагов COVID-19 может помочь России выявлять бессимптомных носителей вируса, заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.