Глава ДНР рассказал о халатном отношении граждан к борьбе с коронавирусом

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости жёстко контролировать соблюдение правил, введённых из-за распространения коронавируса. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности.

Среди прочего запрещены массовые мероприятия, въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших с территорий, считающихся неблагополучными по эпидемической ситуации, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Многие меры просто перестали соблюдаться нашими гражданами, и этот фактор повлиял на тот рост, который мы с вами наблюдаем. Нужны определённые шаги, которые позволят контролировать соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции и другие правила, — сказано в заявлении Пушилина, размещенном на его официальном сайте.

Он подчеркнул, что это даст возможность не ужесточать «другие меры по иным направлениям».

Глава ДНР подчеркнул, что всем службам и профильным ведомствам необходимо в первую очередь сконцентрироваться на контрольных функциях, так как население, по его словам, халатно относится к мерам, призванным помешать распространению вируса.

Вторым важным фактором он назвал минимизацию экономических последствий — чтобы выдержать баланс и взвешенно подойти к принимаемым решениям.

Вместе с тем, как подчеркнул Пушилил, меры по сокращению распространения коронавирусной инфекции не должны затронуть экономическое функционирование республики.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заболевших коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы люди стали более осторожны в повседневной жизни.