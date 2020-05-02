Германия назвала сроки принятия решения по поводу «Северного потока—2»

https://static.news.ru/photo/24ac8180-8c82-11ea-a2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) заявило о желании в кратчайшие сроки принять решение по «Северному потоку—2». Представители регулирующего органа намерены освободить этот трубопровод от требований новой директивы.

Срок приема замечаний заканчивается 8 мая 2020 года. Вслед за этим планируется в кратчайшие сроки принять решение относительно заявки Nord Stream 2 AG, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам представителя ведомства Фите Вульфа, решение может быть пересмотрено в судебном порядке, в случае с «Северным потоком—2» Высшим земельным судом Дюссельдорфа.

Как ранее информировал NEWS.ru, оператор «Северного потока — 2» не согласился с решением регулятора.