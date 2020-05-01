Оператор «Северного потока — 2» не согласился с решением регулятора

https://static.news.ru/photo/fd454924-8bbe-11ea-8c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — выразил несогласие с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.

Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом, — сообщил ТАСС пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

Мюллер подчеркнул, что компания намерена дождаться официального решения, оценить его и определить дальнейшие действия для защиты своих прав.

Как писал NEWS.ru, федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновлённой Газовой директивы ЕС. Об этом написала газета Handelsblatt. Регулятор утверждает, что для освобождения газопровода требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 же считают, что многомиллиардные инвестиции в проект были сделаны ещё до вступления в силу новых правил.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.