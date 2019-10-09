Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Устроившие стрельбу в немецком городе Галле преступники заложили взрывное устройство перед входом в синагогу.

Нарушители хотели проникнуть в религиозное учреждение, передаёт DPA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Для того чтобы ликвидировать бомбы, полицейские задействовали робота, информирует Daily Mail.

Как писал News.ru, 9 октября неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты. Позднее стало известно, что один из стрелков совершил нападение на турецкое кафе.

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