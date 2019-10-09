Устроившие стрельбу в немецком городе Галле преступники заложили взрывное устройство перед входом в синагогу.
Нарушители хотели проникнуть в религиозное учреждение, передаёт
Для того чтобы ликвидировать бомбы, полицейские задействовали робота, информирует
Как писал News.ru, 9 октября неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты. Позднее стало известно, что один из стрелков совершил нападение на турецкое кафе.
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