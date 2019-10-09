Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.

Он был одет как полицейский, в полном боевом снаряжении, — цитирует очевидца Die Welt. По словам свидетеля инцидента, злоумышленник был в каске, он подошёл к закусочной и кинул в неё...