ФРГ: второй запрос РФ по Навальному передадут органам юстиции Берлина

https://static.news.ru/photo/04a2fd4e-ff2b-11ea-9d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Второй запрос о правовой помощи России по делу оппозиционера Алексея Навального 25 сентября 2020 года передадут органам юстиции Берлина, рассказала во время брифинга в столице ФРГ представитель Минюста европейской страны.

Я могу сказать об актуальном положении дел сегодня. А именно, что второй запрос об оказании правовой помощи будет ещё сегодня направлен в земельное управление юстиции Берлина, — цитирует заявление Минюста Германии РИА Новости.

Кроме того, бундестаг Германии не стал комментировать журналистам идею Госдумы РФ о рабочих контактах по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сославшись на тайну переписки. Агентство интересовалось, получено ли послание ГД РФ и когда на него последует реакция.

Накануне министр экономики ФРГ Питер Альтмайер выступил против остановки строительства газопровода «Северный поток 2» из-за ситуации с Навальным. По его словам, проблематично каждые два месяца сомневаться в проектах, заложенных десятилетия вперёд.

Ситуация с Навальным, из-за которой сенаторы США предложили ввести очередные санкции против России, — лишь предлог для очередной попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Это часть стратегии по геополитическому сдерживанию РФ неконкурентными методами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осторожно относится к инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным и инициативе американских сенаторов ввести в отношении РФ санкции, так как не хочет ввязываться в эту «тёмную историю». Такого мнения придерживается политолог Владимир Можегов. Он считает, что власти США могли бы получить от немцев информацию о блогере, однако таких запросов не поступало.