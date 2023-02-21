Французская компания обвинила «Газпром» в недопоставках газа Компания Engie подала иск в арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа

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Французская энергокомпания Engie подала в арбитражный суд иск против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет российской компании. Engie требует от «Гзапрома» выплаты штрафов и компенсации убытков.

В начале четвертого квартала 2022 года Engie инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», стремясь, в частности, добиться признания невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставке газа перед Engie в соответствии с долгосрочными соглашениями и выплаты штрафов по контракту, а также компенсации убытков, возникших в результате этого неисполнения договора со стороны «Газпром экспорта», — цитирует агентство отчет.

Представители «Газпрома» пояснили, что арбитраж связан с принятым в конце лета прошлого года односторонним решением о сокращении поставок топлива Engie из-за разногласий по применению соглашений. Российская компания также предупредила французскую сторону о полном прекращении поставок с 1 сентября 2022 года до получения в полном объеме оплаты за ранее поставленное топливо.

Ранее сообщалось, что чешская энергетическая компания ČEZ подала иск против «Газпрома» на 1 млрд крон ($45 млн). В качестве оснований она также назвала недопоставки газа в 2022 году.