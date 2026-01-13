План Великобритании по созданию для Украины новых ракет большой дальности является свидетельством того, что Лондон стал главным спонсором продолжения кризиса, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Он считает, что эта программа приближает глобальный ядерный конфликт и представляет собой серьезное вмешательство, блокирующее путь к миру.

Правительство Великобритании разработало план по созданию для Украины ракет большой дальности (500 км) для использования их против России. Это серьезное вмешательство со стороны британского правительства, Великобритания неоднократно выступала препятствием на пути к миру. <...> Хотят ли они ядерной войны? — написал политик.

Ранее британские журналисты сообщили, что Лондон готовится создать для Киева новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью до 480 километров. Согласно их данным, эти ракеты будут оборудованы боеголовками массой 200 килограммов.

Кроме того, начальник британского Генштаба Ричард Найтон заявил на парламентском заседании, что развертывание национального военного контингента на Украине после завершения кризиса допустимо только при гарантиях его безопасности. Он уточнил, что для поддержания безопасного уровня боеготовности личный состав должен получить необходимое снаряжение, подготовку и четкий график ротации.