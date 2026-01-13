Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:35

Финский политик раскрыл коварные военные планы Британии по Украине

Финский политик Мема: Британия намерена продлить кризис на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

План Великобритании по созданию для Украины новых ракет большой дальности является свидетельством того, что Лондон стал главным спонсором продолжения кризиса, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Он считает, что эта программа приближает глобальный ядерный конфликт и представляет собой серьезное вмешательство, блокирующее путь к миру.

Правительство Великобритании разработало план по созданию для Украины ракет большой дальности (500 км) для использования их против России. Это серьезное вмешательство со стороны британского правительства, Великобритания неоднократно выступала препятствием на пути к миру. <...> Хотят ли они ядерной войны? — написал политик.

Ранее британские журналисты сообщили, что Лондон готовится создать для Киева новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью до 480 километров. Согласно их данным, эти ракеты будут оборудованы боеголовками массой 200 килограммов.

Кроме того, начальник британского Генштаба Ричард Найтон заявил на парламентском заседании, что развертывание национального военного контингента на Украине после завершения кризиса допустимо только при гарантиях его безопасности. Он уточнил, что для поддержания безопасного уровня боеготовности личный состав должен получить необходимое снаряжение, подготовку и четкий график ротации.

Великобритания
Украина
ракеты
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране
Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки
«Выглядит странно»: политолог о пошлинах США против партнеров Ирана
Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.