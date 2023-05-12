Финские пограничники показали, как отгораживаются от России Финские пограничники показали фото забора на границе с Ленобластью

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Финские пограничники опубликовали фото забора на границе с Ленинградской областью, который финские власти решили возвести с целью отгородиться от России. Снимки сделаны между пропускными пунктами в Иматре и Светогорске.

К концу июня финны намерены построить три километра экспериментального забора. Согласно сообщениям ряда финских СМИ, к 2026 году оградительный объект планируют продлить до 200 км и установить сверху колючую проволоку.

В ноябре прошлого года Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра.

5 февраля пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что строительство электронного барьера, оснащенного датчиками и камерами, на границе с Россией должно начаться в марте. Она добавила, что подрядчик готовит проект строительства забора, чтобы представить его ведомству. Общая протяженность заграждения составит 200 километров.

До этого представитель польских спецслужб Станислав Зарин сообщил о завершении строительства забора вдоль польско-белорусской границы. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали, также в планы входило оборудование заградобъекта более 2,5 тысячи камер.