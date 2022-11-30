ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика Медведчука в хорватском Трогире

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения окружного суда Сплита, пишет издание Jutarnji list. Пресс-секретарь суда Динко Меши заявил, что ордер был выдан 15 ноября по запросу Минюста США. В нем также была указана жена политика — Оксана Марченко.

Агенты ФБР обыскали яхту <...> в Трогире по запросу американских властей десять дней назад в строгой секретности по ордеру жупанийского суда города Сплит. Это нам подтвердил пресс-секретарь суда Динко Мешин, уточнив, что ордер выдан 15 ноября по запросу Минюста США, — сообщает издание.

Власти Хорватии в марте задержали три яхты, связанные с юридическими и физическими лицами из санкционного списка ЕС, которые стояли в портах города Риека, а также поселков Бетина и Скрадина. Одно из задержанных судов, 92-метровая яхта класса люкс Royal Romance стоимостью около $180 млн, по данным властей, принадлежит Медведчуку.

Лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (партия к настоящему моменту ликвидирована) Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти ранее заявили, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук был освобожден в результате обмена пленными с Украиной. Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Ранее украинские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, Медведчук ужинает с Марченко в Ялте. На кадрах видно, что супруги сидят в кафе одни.