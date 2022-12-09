Евросоюз собрался расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии Politico: ЕС намерен расширить санкции на товары для авиационной и космической отрасли РФ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз планирует расширение санкций в отношении товаров для авиационной и космической индустрии России. Предполагается, что в соответствующие списки будут включены авиационные двигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы.

ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, «чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти», а также добавить под новые ограничения ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, — говорится в сообщении издания.

Также под рестрикции могут попасть двигатели беспилотных летательных аппаратов, химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты.

Кроме того, сообщалось, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций планирует приостановить лицензии на трансляцию РЕН ТВ, «России 1», НТВ и «НТВ Мир».

Ранее представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что принятие девятого пакета антироссийских санкций ожидается 9 декабря. По его словам, список ограничительных мер включает в себя предложения Варшавы, которые до этого поддержали Латвия, Литва и Эстония.