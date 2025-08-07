Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:53

Евросоюз решил «забрать» у России отечественный бренд

Евросоюз не признал право России на охрану отечественного бренда «Гжель»

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Европейский союз отказал России в международной защите известного бренда «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения, пишет РБК. Это стало первым подобным случаем после того, как РФ присоединилась к Женевскому акту.

Как отмечает издание, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения открывало перспективы для охраны таких отечественных наименований, как гжельская керамика, тульские пряники и вологодское кружево, на территориях 70 стран. Однако Евросоюз отказался регистрировать первую же поданную заявку.

Решение Еврокомиссии означает, что Россия не сможет использовать международный механизм для защиты обозначения «Гжель» на территории ЕС. При этом заявки на охрану других российских географических указаний, включая «тульский пряник» и «вологодское кружево», пока остаются на рассмотрении.

