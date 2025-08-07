Евросоюз решил «забрать» у России отечественный бренд Евросоюз не признал право России на охрану отечественного бренда «Гжель»

Европейский союз отказал России в международной защите известного бренда «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения, пишет РБК. Это стало первым подобным случаем после того, как РФ присоединилась к Женевскому акту.

Как отмечает издание, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения открывало перспективы для охраны таких отечественных наименований, как гжельская керамика, тульские пряники и вологодское кружево, на территориях 70 стран. Однако Евросоюз отказался регистрировать первую же поданную заявку.

Решение Еврокомиссии означает, что Россия не сможет использовать международный механизм для защиты обозначения «Гжель» на территории ЕС. При этом заявки на охрану других российских географических указаний, включая «тульский пряник» и «вологодское кружево», пока остаются на рассмотрении.

Ранее стало известно, что граждане РФ начали заказывать игрушки лабубу из-за рубежа чаще, чем iPhone. По данным СМИ, за второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые попал в пятерку самых популярных марок.