Европейский суд признал незаконным арест экс-замминистра культуры Пирумова

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным заключение под стражу бывшего замглавы Министерства культуры России Григория Пирумова, который был арестован по делу о хищениях в Эрмитаже.

В постановлении ЕСПЧ отмечается , что суды, избирая Пирумову меру пресечения, руководствовались лишь предположениями о том, что он может воспрепятствовать следствию. ЕСПЧ присудил бывшему чиновнику €1,7 тыс. за период незаконного ареста с мая 2018 года по август 2019 года.

В 2017 году Пирумова приговорили к полутора годам лишения свободы по делу о хищении 164 млн рублей, выделенных на реставрацию памятников архитектуры. После вынесения вердикта его освободили в зале суда с учётом того, что он отбыл указанный срок в СИЗО.

В 2018-м экс-замминистра был задержан по делу о хищения в Эрмитаже. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил свыше 900 млн рублей, из которых были легализованы 800 млн. Первоначально Пирумова заключили под стражу, а в августе 2019-го изменили меру пресечения на домашний арест.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил бывшему чиновнику срок домашнего ареста до 15 октября.