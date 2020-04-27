Пирумову на полгода продлили домашний арест

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Сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.

Мужчина подозревается в причастности к разбойным нападениям, которые были совершены в столичном регионе в 2014 и 2015 годах. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, которые были замешаны в...