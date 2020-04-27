Пирумову на полгода продлили домашний арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил продлить домашний арест для бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова. Аналогичное решение было вынесено в отношении бизнесмена Никиты Колесникова.
Обвиняемым Пирумову и Колесникову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами сроком по 15 октября 2020 года, — цитирует решение суда ТАСС.
Вышеуказанные граждане проходят обвиняемыми по делу в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, которые выделены на реконструкцию Эрмитажа.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о передаче по подсудности уголовного дела в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — добавили представители органа государственной власти.
Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года Московский городской суд ужесточил приговор по так называемому делу реставраторов. Пирумова приговорили к трём годам колонии.