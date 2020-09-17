Европарламент призвал заблокировать «Серверный поток — 2 » из-за Навального

https://static.news.ru/photo/d1efc69a-f8d9-11ea-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации.

Резолюцию поддержали 574 парламентария, 37 высказались против, пишет «Росбалт».

Парламентарии потребовали ото всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции в отношении РФ и внести в санкционные списки фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Европейский парламент настоятельно призывает институты ЕС и все государства-члены прекратить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», чтобы избежать усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей и позволить России получать выгоду и финансировать свою агрессивную внешнюю политику и военные интервенции за счет доходов от такого экспорта энергоресурсов в ЕС, — говорится в документе.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Специалисты ОЗХО уже взяли у россиянина пробы для проведения своего исследования.

Международное сообщество требует от России расследования произошедшего с Навальным. На что российские власти сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Российские врачи причиной внезапного ухудшения состояния Навального называют нарушение обмена веществ. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии передали в ОЗХО материалы для анализа в связи с отравлением российского оппозиционера.