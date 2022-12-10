«Это крах Вашингтонских соглашений»: Приштина 15 декабря подаст заявку в ЕС Вучич: Приштина подаст заявку на членство в ЕС 15 декабря, это нарушение Вашингтонских соглашений

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Приштина 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что является прямым нарушением Вашингтонских соглашений, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС. Лидер страны в ходе пресс-конференции в субботу назвал эти планы признаком того, что в Приштине не уважают договоренности. Вучич в своем обращении к нации также сообщил, что Сербия подаст запрос в миссию НАТО для размещения силовиков на территории Косово и Метохии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Приштина 15 декабря официально подаст заявку на вступление в ЕС под фанфары в Брюсселе. Это крах Вашингтонских соглашений, это признак того, что они их не уважают, — сказал Вучич.

В администрации президента Сербии согласовали обращение в Международную миссию под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) для размещения силовиков в регионе. По словам Вучича, премьер-министр Ана Брнабич пообещала, что правительство вынесет решение по запросу в KFOR в понедельник или во вторник.

Соглашения, подписанные руководствами Сербии и Косово в Вашингтоне в сентябре 2020 года, предусматривают мораторий на продвижение Приштиной кандидатуры в международные организации.

Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи заявляла о намерении непризнанной республики подать заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года. В преддверии саммита ЕС — Западные Балканы она заявила, что Косово рассчитывает на поддержку со стороны стран сообщества.

Ранее СМИ сообщали, что сербское население начало возводить баррикады на севере Косово. Поводом стало задержание в Приштине бывшего косовского полицейского Деяна Пантича.