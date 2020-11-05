ЕС усиливает контроль на границе Шенгенской зоны из-за терроризма

https://static.news.ru/photo/ede5dade-1f61-11eb-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Контроль на границах Шенгенской зоны будет усилен из-за роста террористической угрозы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Мы решили удвоить численность сил, которые развёрнуты на границах в рамках этого контроля, — заявил он.

Теперь границы будут охранить 4,8 тысячи жандармов, военных и полицейских. Ранее их было 2,4 тысячи, передаёт РИА Новости.

Такое заявление политик сделал на границе с Испанией, куда прибыл с визитом.

Накануне Макрон заявил, что народ Франции не собирается отказываться от демократических ценностей, несмотря на вылазки исламистских боевиков, с которыми он продолжит бороться.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru.