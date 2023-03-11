ЕС усилит контроль за экспортом своих товаров из-за перепродаж в РФ Bloomberg: ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Беверен, Бельгия, порт Антверпена

Европейский союз планирует попросить третьи страны усилить мониторинг контроля по некоторым видам товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Речь идет о тех странах, в которых наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях на Украине.

Отмечается, что экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран G7 в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. При этом резко выросли поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии, резко вырос и экспорт из этих стран в Россию.

ЕС и его союзники уделяют все больше внимания затыканию любых лазеек для обхода санкций. <...> США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с Россией. В этом месяце Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в конечном итоге могут быть реэкспортированы, — сказал один из источников.

Ранее Турция перестала экспортировать из своих портов товары в Россию, прибывшие из недружественных Москве стран. По словам исполнительного директора стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафы Бояджиоглу, позиция турецких властей связана с расширением санкций против российских компаний. Он подчеркнул, что официально о запрете на параллельный импорт Россию никто не информировал, отчего и возникла путаница.