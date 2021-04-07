EMA признало тромбоз побочным эффектом после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/64444ac6-97ad-11eb-9094-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), являющееся регулятором Евросоюза, оценило случаи гибели пациентов из-за тромбоза после получения вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании Astra Zeneca. Регулятор полагает, что тромбоз в отдельных случаях действительно может быть побочным явлением вакцины.

Как пишет Deutsche Welle, ЕМА приняло решение провести оценку свойств препарата после того, как несколько европейских стран приостановили или ограничили использование препарата. Задача экспертов заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли связь между вакцинацией и образованием тромбов у пациентов.

В итоге было установлено, что связь действительно есть, но тромбоз в данном случае — «крайне редкий побочный эффект». ЕМА рекомендует продолжать использование препарата, так как преимущества всё же превышают риски.

Ранее, стоит отметить, официальный представитель агентства Марко Кавалери также констатировал, что связь существует. Однако он подчеркнул, что до сих пор неясна природа такой реакции у отдельных людей.

Мы можем сказать, что ясно: связь с вакциной есть. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию, — признался Кавалери.

Как писал NEWS.ru, власти Нидерландов решили временно прекратить прививать от коронавируса все категории населения препаратом AstraZeneca. Аналогичные меры были приняты ещё в ряде европейских стран.