Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 с чумой

https://static.news.ru/photo/b1c3a96a-7843-11eb-b064-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) прошёл для неё абсолютно безболезненно. Она также призвала всех подданных задуматься об окружающих и получить препарат.

По словам руководителя государства, вспышка COVID-19 похожа на чуму, терзавшую человечество в прошлом, а также на битву, участниками которой является всё население Земли. По её мнению, как и в годы Второй мировой войны, британцы сплотились перед лицом общей угрозы.

Это было (введение лекарства. — NEWS.ru) очень быстро... И укол не причинил совсем никакой боли <...>. Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно, — цитирует монарха официальный аккаунт королевской семьи в социальной сети Twitter. Она обсудила борьбу с недугом с руководителями и участниками британской программы массовой вакцинации.

The Queen has spoken to health officials leading the deployment of the COVID-19 vaccine across the four nations of the UK.



Her Majesty heard about the vital importance of ensuring all communities have access to the vaccine, and shared her own experience. pic.twitter.com/Cululfsh4y — The Royal Family (@RoyalFamily) February 25, 2021

Елизавета II и её муж, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе. Прививочная кампания стартовала в Великобритании в декабре 2020 года. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинированы свыше 1,5 млн жителей Британии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему людям из групп риска по коронавирусу необходимо сделать прививки. По его словам, официальная статистика смертности не учитывает пациентов, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно. В связи с этим реальные данные по летальным исходам на порядок ниже и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.