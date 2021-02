Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 с чумой

По словам руководителя государства, вспышка COVID-19 похожа на чуму, терзавшую человечество в прошлом, а также на битву, участниками которой является всё население Земли. По её мнению, как и в годы Второй мировой войны, британцы сплотились перед лицом общей угрозы.

The Queen has spoken to health officials leading the deployment of the COVID-19 vaccine across the four nations of the UK.



Her Majesty heard about the vital importance of ensuring all communities have access to the vaccine, and shared her own experience. pic.twitter.com/Cululfsh4y