Елизавета II попросила принца Уильяма и Кейт Миддлтон об одном ограничении

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон должны ограничить свои полёты на вертолётах. С такой просьбой к ним обратилась британская королева Елизавета II, пишет Daily Mirror. Поводом для такой просьбы стали опасения по поводу безопасности перемещения на этом виде воздушного транспорта.

Королева попросила внука вместе с остальными членами его семьи отказаться от перелётов из-за страха, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы. По мнению экспертов, данное неофициальное правило и ранее запрещало высокопоставленным членам этой королевской семьи использовать для своих передвижений вертолёт. Однако протокол смягчили, так как количество членов семьи принца Уильяма увеличилось. Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и их трое детей стали часто летать между Лондоном и Норфолком.

При этом, за один месяц текущего года было зафиксировано два инцидента с вертолётами королевской семьи. Вначале неисправность обнаружили у королевского Sikorsky S-76, а ещё один рейс из запланированных маршрутов был отменён по причине плохой погоды.

Ранее сообщалось, что Елизавета II начала формальный процесс передачи королевской власти своему сыну, принцу Чарльзу. Он всё чаще заменяет её на различных мероприятиях. Это делается для того, чтобы после смерти королевы в монаршей семье не возникло кризиса.