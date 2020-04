Елизавета II обратится к населению из-за пандемии коронавируса

Услышать обращение монарха также можно будет по радио. Его покажут и в официальных аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях, отметили в Букингемском дворце.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily ’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b