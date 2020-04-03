Елизавета II обратится к населению из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/bd3e40f4-75ae-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Услышать обращение монарха также можно будет по радио. Его покажут и в официальных аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях, отметили в Букингемском дворце.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queenâs address will be shown on The @RoyalFamily âs social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

Елизавета II уже призывала британцев сплотиться в этот непростой период. По прогнозам главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока, пик вспышки COVID-19 на территории страны произойдёт в ближайшие недели, писал NEWS.ru.