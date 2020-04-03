Европа

Елизавета II обратится к населению из-за пандемии коронавируса

16:14, 03 апреля 2020
Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Услышать обращение монарха также можно будет по радио. Его покажут и в официальных аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях, отметили в Букингемском дворце.

Елизавета II уже призывала британцев сплотиться в этот непростой период. По прогнозам главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока, пик вспышки COVID-19 на территории страны произойдёт в ближайшие недели, писал NEWS.ru.

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