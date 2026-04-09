09 апреля 2026 в 16:07

Экономист объяснил, почему российским танкерам нужен военный конвой

Практика конвоирования российских танкеров в международных водах будет продолжаться из-за регулярных атак на сами суда и порты, сказал NEWS.ru доктор экономических наук Алексей Зубец. По его мнению, за многими из этих нападений стоит Британия.

Я уверен, что именно Британия стоит за атаками на российские танкеры и порты Усть-Луга и Приморск. Поэтому нам придется сопровождать наши танкеры с нефтью и газом через всю Балтику, Датские проливы и до Северной Атлантики включительно. Иначе нефть и газ у нас просто начнут отбирать, — отметил Зубец.

По его словам, сейчас Британии невыгодно захватывать суда, потому что это спровоцирует рост цен на углеводороды. Но в дальнейшем Лондон вполне способен перейти к морскому пиратству, предположил эксперт.

Его цель на протяжении веков — ослабление континентальной Европы и, как следствие, доминирование в европейской политике и экономике. Чтобы Европа ослабла, она должна воевать. Вот Британия и старается войну организовать. Желательно с сильной Россией — потому что такая война надолго, — пояснил Зубец.

Ранее The Telegraph сообщила, что российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании. Британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Дмитрий Горин
Никита Миронов
