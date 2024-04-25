Экологи обвинили Великобританию в закупке нефти из России на фоне санкций Guardian: Великобритания увеличила закупки российской нефти из третьих стран

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Великобритания увеличила объем поставок нефтепродуктов из Китая, Индии и Турции, закупающих сырую нефть в России, пишет The Guardian. Издание отмечает, что экологи обвиняют британские компании в обходе санкций, устанавливающих ограничения на импорт российской нефти.

Газета подчеркивает, что подобного рода обвинения нередко звучат и в адрес европейских поставщиков, однако санкции и не предусматривали какой-либо запрет на покупку сырья, переработанного в третьих странах. Газета со ссылкой на анализ специализированного сайта Desmog отмечает, что в течение 2023 года компании из Великобритании закупили нефтепродуктов на $2,74 млрд — это в пять раз выше аналогичных показателей в 2021 году. Global Witness в свою очередь отмечает, что британские компании оформили покупку 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, большая часть из них приходится на авиакеросин.

Ранее в парламенте Великобритании заявили о намерении ограничить поставки титана из России. Как пояснил заместитель министра Алан Мак, металлы являются крупнейшим экспортным товаром из РФ после нефти и газа. Он отметил, что ограничения нужны для снижения высокой зависимости страны от российских ресурсов.