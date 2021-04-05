Поездка в Дубай за большой грудью привела двух туристок в карантинный отель

https://static.news.ru/photo/67a4c24e-9628-11eb-bda5-96000091f725_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две жительницы Дублина были арестованы после возвращения из Объединённых Арабских Эмиратов, куда ездили на операцию по увеличению груди. Впрочем, причина, по которой они оказались не в ладах с законом, оказалась тривиальнее: гражданки отказались пройти обязательный двухнедельный карантин.

Пересидеть изоляцию дамам надлежало в специально предназначенном для этого отеле. Однако те попытались выбить себе снисхождение, прибегнув к вновь появившимся аргументам. Но на служителей правопорядка это не подействовало, передаёт Daily Mail.

В итоге ирландки предстали перед судом. Их адвокат оказался более убедительным и смог доказать, что нарушение закона было незначительным. Обе путешественницы вышли на свободу под залог. Тем не менее их всё-таки обязали изолироваться в карантинной гостинице на две недели.

Известно, что такую мягкость Фемиды не оценили стражи правопорядка. В аэропорту, где их задержали, с негодованием назвали вердикт издёвкой над законом о здравоохранении.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дубай взорвал информационные ленты сообщением об аресте группы голых девушек, которые устроили фотосессию на прозрачном балконе отеля. Вскоре стало известно, что это модели из стран СНГ, среди которых есть россиянки. Однако в российском консульстве российское гражданство обнажённых туристок не подтвердили.