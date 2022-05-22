Депутат Европарламента призвал ввести санкции против США

Фото Zheng Huansong/imago-images.de/Global Look Press

Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич призвал ввести санкции против США, чтобы предотвратить конфликты в геополитическом пространстве. Такую же меру политик призвал ввести против Саудовской Аравии, которая «разжигает войну в Йемене». Об этом Колакушич написал в соцсетях.

Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене, — говорится в заявлении хорватского депутата.

Также он добавил, что ЕП следовало бы ввести санкции против США и запретить импорт нефти и газа оттуда, потому что эта страна «участвовала в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия».

Колакушич добавил, что антироссийские санкции не способствуют решению проблемы вокруг Украины, так как являются «невероятной ложью и лицемерием». По его словам, первыми от разрыва экономических связей с Россией страдают сами европейцы.

Ранее сообщалось, что власти Австрии заморозили €254 млн на счетах крупных бизнесменов из России в связи с санкциями против страны из-за спецоперации на Украине. Всего заблокировали 97 счетов.