Австрия заморозила активы россиян на €254 млн ORF: Австрия заморозила €254 млн на счетах россиян

Фото Herbert Berger/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Австрии заморозили €254 млн на счетах крупных бизнесменов из России в связи с санкциями против страны из-за спецоперации на Украине. Всего заблокировали 97 счетов, сообщает телеканал ORF.

По данным телеканала, российские активы искала рабочая группа, созданная Управлением госбезопасности и разведки при МВД Австрии. Она выявила попытки скрыть принадлежность активов.

В группе также отметили, что поиск счетов россиян затруднён, поскольку для маскировки счетов создавались различные компании и использовались подставные лица. Однако у в конце мая поиск таких активов должна облегчить новая система отчётности, принятая в Австрии, подчеркнули в ORF.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия намерена бороться с арестом российских активов за рубежом. По его словам, эти аресты представляют собой, по сути, воровство чужих активов, к которому уже прибегли многие страны.