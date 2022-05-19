«Будем бороться»: Песков об аресте российских активов за рубежом Песков заявил, что Россия намерена отстаивать свои активы за рубежом

Владимир Песков / Фото Kremlin

Россия намерена бороться с арестом российских активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти аресты представляют собой по сути воровство чужих активов, к которому уже прибег целый ряд стран.

Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать, — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать Киеву замороженные российские активы непросто: для подобной меры существует целый ряд веских причин, но подобный шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.