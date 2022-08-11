Daily Mail: Германии грозят проблемы с поставками из-за пересыхающего Рейна

Фото: Ольга Головко/РИА Новости

Река Рейн

В Германии могут начаться проблемы с поставками грузов из-за пересыхающего Рейна. Уровень реки приближается к опасным значениям и дальнейшее его снижение может привести к остановке судоходства, пишет британское издание The Daily Mail.

Жаркое лето негативно отразилось на нескольких главных судоходных путях в Европе, но особенно серьезно — на Рейне. По прогнозам властей ФРГ, в ближайшее время уровень воды в районе города Кауб должен опуститься ниже 40 сантиметров и продолжит снижаться в конце недели. Это затруднит проход крупных судов в данном месте.

В Еврокомиссии выразили опасение, что ситуация может стать более экстремальной, чем в 2018 году, когда уровень Рейна снизился до рекордных 27 сантиметров и был закрыт для судоходство на 132 дня. Это чуть было не привело к рецессии в Германии. В настоящее время расходы на перевозку грузов по реке уже повысились в несколько раз и, согласно прогнозам экономистов, перебои повлекут за собой снижение общего экономического роста ФРГ на 0,5%.

Ранее зарубежные СМИ писали, что глобальное потепление может поставить крест на грандиозных планах ЕС перенести львиную долю грузоперевозок с суши на воду. Наряду с Рейном, критическая ситуация сложилась на итальянской реке По и впервые более чем за сто лет пересох исток Темзы.