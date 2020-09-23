Чиновники и депутаты Украины скрыли имущество на $13 млн

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Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило случаи указания неполной информации в налоговых декларациях представителей различных ветвей органов власти. Среди самых злостных нарушителей оказались министры, руководители государственных предприятий, судьи и депутаты.

Как передаёт «Политика сегодня», НАПК проверило 233 декларации. В 42 документах обнаружили недостоверные сведения. Общая стоимость сокрытого первыми лицами страны имущества составила 358 млн гривен (около $13 млн).

Депутат ужгородского городского совета Михаил Чурило оказался лидером антирейтинга, стоимость неуказанного им в декларации имущества составила 95,3 млн гривен (около $3,4 млн). Игорь Насалик, бывший министр энергетики и угольной промышленности, в декларациях за 2018 и 2019 годы не указал владение имуществом на сумму в 64,2 млн гривен (около $2,7 млн). Первый заместитель главы Шевченковской районной администрации Киева Виктор Андреев не признался во владении материальными благами на 60,4 млн гривен ($2,1 млн). Депутат Одесского городского совета Олег Етнарович скрыл имущество на 27,4 млн гривен ($1 млн), начальник одного из отделов Госэкоинспекции Василий Коротецкий — на 9,3 млн гривен ($330 тысяч), директор государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» Валерий Клок — на 5,5 млн гривен ($200 тысяч).

Также в «чёрном списке» НАПК оказались бывший замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области Елена Глинкина и начальник юридического отдела ГУ Государственной казначейской службы Киевской области Джемма Куценко.

НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Нацполицию 42 «обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовного правонарушения». Проверка деклараций представителей власти продолжается.

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