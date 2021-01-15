Чехия оказалась страной с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в ЕС

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Власти Чехии в первые 14 дней января зафиксировали самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди стран в ЕС в пересчёте на 100 тысяч населения, передают сотрудники Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Ведомство собирает статистику по недугу в ЕС и в государствах Европейской экономической зоны.

По данным организации, в республике на 100 тысяч граждан приходится 1512 случаев COVID-19. Далее идёт Ирландия (1253), Словения (1171), Литва (1004) и Португалия (901). При этом наивысшая смертность за последние две недели в пересчёте на 100 тысяч человек зафиксирована в Лихтенштейне, Словении, Словакии и Чехии, передаёт ECDC. В конце 2020-го Прага продлила до 22 января 2021 года режим ЧС на фоне пандемии COVID-19.