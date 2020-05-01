Цены на медицинские маски ограничили во Франции

https://static.news.ru/photo/2f54791e-8b90-11ea-b5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Франции ввели ограничения на цены медицинских масок. Их нельзя продавать более чем за €0,95, заявила госсекретарь при министерстве экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Мы приняли несколько решений по части защитных средств, и первое состоит в том, чтобы ограничить цену на одноразовые медицинские маски, — рассказала госсекретарь в интервью радиостанции RTL.

По её словам, нет ограничений по ценам на тканевые маски, но власти каждую неделю будут проводить опросы, чтобы не допустить перегиба. Ценовое ограничение будет введено, если власти увидят какие-то отклонения.

Во Франции с 17 марта действует режим самоизоляции. В стране не работают рестораны, музеи, кинотеатры, магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Плавная отмена установленных ограничений начнётся 11 мая. Будут возобновлены занятия в начальной школе, горожанам будет разрешено передвигаться без пропусков в пределах регионов.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп опасается второй волны коронавируса. По его словам, самоизоляцию необходимо снимать, но действовать с осторожностью.

По данным на 1 мая, во Франции коронавирусом заболели 167 299 человек, скончались 24 376 человек.