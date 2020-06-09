Броневик ВСУ подорвался в Донбассе

https://static.news.ru/photo/6a3617d6-aa8f-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Неизвестные лица подорвали броневик вооруженных сил Украины. Инцидент произошёл в Авдеевке.

По указанному факту внесена информация в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 террористический акт УК Украины, — цитирует сообщение Regnum.

В результате происшествия травмы получили десять украинских военнослужащих. По данным правоохранительных органов взрыв произошёл около 9:30 по московскому времени. На данный момент устанавливаются детали инцидента.

Как ранее писал NEWS.ru, на маршруте российской военной полиции в Сирии взорвалась самодельная бомба.