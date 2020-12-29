Британия вводит новые миграционные правила: хорошие новости для россиян

Переходный период в отношениях Великобритании и Евросоюза заканчивается 1 января. Это значит, что в Соединённом Королевстве начнут действовать новые иммиграционные правила, основанные на балльной системе. Если раньше европейцы могли беспрепятственно ехать на заработки в Британию, то с нового года они будут лишены конкурентного преимущества перед гражданами третьих стран.

Поехать работать в Британию теперь смогут только высококвалифицированные мигранты, то есть с польскими сантехниками и румынскими строителями стране с 1 января придётся попрощаться. Для россиян новые миграционные правила — скорее хорошие новости, потому что они уравнивают их в правах с гражданами Евросоюза, которых британские работодатели до сих пор нанимали по упрощённым схемам.

Для получения разрешения на въезд потенциальным мигрантам нужно выполнить как минимум три условия. Во-первых, им нужно заручиться предложением от работодателя ещё до прибытия в Великобританию. При этом работодатель должен входить в список компаний , которым правительство разрешило нанимать иностранцев. Во-вторых, предложение о работе должно быть на нужном квалификационном уровне, то есть требовать от соискателя как минимум университетского диплома. И в-третьих, потенциальный мигрант должен сдать экзамен по английскому языку, например, IELTS.

Но и это ещё не всё. С 1 января начинает действовать балльная миграционная система, и для иммиграции в Британию необходимо набрать 70 балов. Вышеперечисленные пункты дают соискателю 20, 20 и 10 баллов соответственно, то есть помимо обязательных условий нужно добрать 20 баллов на необязательных. Среди них высокая заработная плата. От £25,600 в год дают сразу 20 баллов, от £23,040 до £25,599 — 10 баллов. Учитывается также наличие докторской степени: 20 баллов присуждается за PhD в естественнонаучных дисциплинах и 10 — в гуманитарных. Наконец, 20 баллов можно получить, если на британском рынке труда в данный момент существует нехватка специалистов категории соискателя. Обычно это медицинский персонал и соцработники. Упрощённые схемы миграции для них существуют во многих странах, например, в Канаде.

pixabay.com

Существует также способ въехать в Соединённое Королевство без предложения о работе . Для этого соискатель должен быть лидером или потенциальным лидером в области науки, технологий, медицины или искусства. Доказать свои исключительные способности нужно перед соответствующим британским институтом, например, Королевской академией инженерии или Советом по искусствам Англии. Такая виза даётся на пять лет с возможностью продления.

В Соединённом Королевстве по-прежнему смогут остаться иностранные студенты, которые получили местное высшее образование. В течение двух лет после выпуска из университета они могут жить в стране и работать по любой специальности с любой зарплатой. Но по окончании этого периода для выпускника начнут действовать общие правила, поэтому за два года ему необходимо заручиться работой в компании из списка аккредитованных спонсоров иностранцев и высокой зарплатой, чтобы его не выслали из страны. Для получивших докторскую степень этот период составляет три года.

Плохие новости для студентов состоят в том, что с 1 января в Великобританию больше нельзя будет поехать по программе академического обмена Erasmus. Но британское правительство утверждает, что вскоре представит аналогичную схему, названную в честь математика Алана Тьюринга.

Срок действия программы найма иностранных сезонных рабочих истекает в конце 2020 года. Британское правительство ещё не решило, будет ли её продлевать.