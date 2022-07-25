Брат украинского чиновника подорвался на мине ВСУ Брат замминистра инфраструктуры Украины Маси Найем собщил, что подорвался на мине

Фото: Соцсети

Маси Найем

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — сообщил, что подорвался, скорее всего, на украинской мине, передает издание «Страна». Украинский адвокат афганского происхождения вступил в ряды украинских войск и в начале июня получил тяжелое ранение. Он отметил, что он с группой военных случайно наехали на мину.

Мина точно была не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно, — сказал Найем.

19 апреля жители Одессы облили помоями из ведра брата Маси Мустафу Найема. Политик хотел обсудить с местными жителями вопрос о благоустройстве Летнего театра. К Найему подошел неизвестный мужчина и выкрикнул: «Пошли вон из Одессы, вы не одесситы!» После этого он выплеснул содержимое ведра в «героя Майдана».