Боровшийся с педофилами экс-судья из Франции переехал в Россию после угроз

Бывший судья Жан-Пьер Юржэн из Франции переехал в Россию после угроз, пишет RT. В родной стране мужчина на протяжении почти 30 лет боролся с педофилией и секс-торговлей, к которым были причастны представители элит и власти. RT выпустил новую серию проекта «Семья — Россия», посвященную ему.

По словам Юржэна, представители верхушки нередко использовали судебную систему во Франции в корыстных целях. В частности, с помощью нее изымали детей из неблагополучных семей, которых в дальнейшем сексуально эксплуатировали в социальных учреждениях.

Из-за своей деятельности Юржэн оказался под угрозой — на судью совершили несколько покушений. Спасаясь от преследования, мужчина вместе с супругой Ириной переехал в Россию. Сейчас он занимается живописью и пишет книгу о педофилии в Западной Европе.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что в Европе продолжает расти число людей, которые симпатизируют России. По его словам, многие рассматривают страну как защитницу подлинных ценностей и традиций.