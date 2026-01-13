Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:47

Боровшийся с педофилами экс-судья из Франции переехал в Россию после угроз

Боровшийся с педофилами экс-судья из Франции Юржэн переехал в Россию из-за угроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший судья Жан-Пьер Юржэн из Франции переехал в Россию после угроз, пишет RT. В родной стране мужчина на протяжении почти 30 лет боролся с педофилией и секс-торговлей, к которым были причастны представители элит и власти. RT выпустил новую серию проекта «Семья — Россия», посвященную ему.

По словам Юржэна, представители верхушки нередко использовали судебную систему во Франции в корыстных целях. В частности, с помощью нее изымали детей из неблагополучных семей, которых в дальнейшем сексуально эксплуатировали в социальных учреждениях.

Из-за своей деятельности Юржэн оказался под угрозой — на судью совершили несколько покушений. Спасаясь от преследования, мужчина вместе с супругой Ириной переехал в Россию. Сейчас он занимается живописью и пишет книгу о педофилии в Западной Европе.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что в Европе продолжает расти число людей, которые симпатизируют России. По его словам, многие рассматривают страну как защитницу подлинных ценностей и традиций.

Европа
Франция
Россия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране
Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки
«Выглядит странно»: политолог о пошлинах США против партнеров Ирана
Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.