Более 360 человек умерли за сутки в Испании из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/563b694e-861c-11ea-bd2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Согласно данным Минздрава Испании, за минувшие сутки в стране из-за коронавируса умерли как минимум 367 человек. Этот показатель стал самым низким за период с 20 марта.

Всего жертвами инфекции стали свыше 22,5 тысячи жителей королевства. Самая высокая смертность была зафиксирована 1 апреля — 950 человек, сообщает ТАСС. В общей сложности в стране выявлено около 220 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Испании продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 10 мая. Во второй половине месяца планируется постепенное смягчение ограничительных мер, связанных с пандемией.