Более 360 человек умерли за сутки в Испании из-за COVID-19

Согласно данным Минздрава Испании, за минувшие сутки в стране из-за коронавируса умерли как минимум 367 человек. Этот показатель стал самым низким за период с 20 марта.
Всего жертвами инфекции стали свыше 22,5 тысячи жителей королевства. Самая высокая смертность была зафиксирована 1 апреля — 950 человек,
В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.
В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Испании продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 10 мая. Во второй половине месяца планируется постепенное смягчение ограничительных мер, связанных с пандемией.
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