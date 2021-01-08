Берлин выразил готовность работать с Вашингтоном над планом Маршалла

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности руководства страны работать с американцами над общим планом Маршалла для поддержки демократии. Эту экономическую программу по восстановлению экономики западных стран Европы США реализовали после окончания Второй мировой войны. ФРГ в рамках этого плана получила тогда значительные средства.

Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии, — заявил в интервью агентству DPA Маас.

Он также подчеркнул, что в ФРГ не должны «предоставлять площадки врагам либеральной демократии», при этом нужно «сообща поддерживать веру в демократию как наиболее гуманную форму правления».

Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнёров, чем США и Европа, — добавил министр.

Как писал NEWS.ru, новый долгосрочный бюджет Европейского союза должен стать «сильным» ответом на коронавирусный кризис, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик напомнила, что уже говорила о том, что Европа нуждается в новом плане Маршалла. По её словам, теперь понадобятся крупные государственные и частные инвестиции, чтобы оживить экономику, реконструировать её и создать новые рабочие места. По словам главы Европейской комиссии, новый семилетний бюджет должен разительно отличаться от предыдущих.

США в 1948 году приняли план Маршалла, цель которого состояла в финансовой помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.