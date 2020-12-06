Бавария объявит режим ЧС из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/22e725c2-37da-11eb-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти немецкого района Бавария объявят режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил баварский премьер-министр Маркус Зёдер. По словам политика, в воскресенье, 6 декабря, на внеочередном заседании правительство Баварии сформулировало план из 10 пунктов по борьбе с пандемией.

Всё скомпоновано под заголовком «Остаёмся дома». Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый — мы вновь объявляем чрезвычайное положение, — сказал Зёдер.

По словам премьера, причиной такого решения стал рост числа заражённых (более 3 тысяч в сутки) и загруженность больниц.

Принятые меры вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте и будут действовать до 5 января, пишет РИА Новости.

Власти Баварии объявляют чрезвычайное положение уже второй раз с начала пандемии. Первый раз это произошло 16 марта во время первой волны пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество новых случаев заражения COVID-19 в мире в ноябре увеличилось на 17,3 млн, что на 5,6 млн больше, чем в октябре, когда фиксировался максимум заболевших. Кроме того, ноябрьский показатель заболеваемости составляет примерно столько же, сколько за первые четыре месяца пандемии. По сравнению с октябрём число летальных исходов увеличилось в 1,7 раза — в ноябре зарегистрировано около 280 тысяч смертей. Существенно выросло количество выздоровевших — на 8,6 млн человек, что на 3,5 млн больше, чем в октябре.