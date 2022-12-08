WP: Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine President/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пытается осуществить захват власти, заявил предприниматель, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов. По словам бизнесмена, украинский лидер под видом реформ осуществил атаку на олигархов, пишет The Washington Post.

Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу, — сказано в тексте статьи.

По мнению Ахметова, отношения с бизнесом должны регулироваться «цивилизованным способом». Предприниматель заявил о том, что ни в США, ни в ЕС нет закона об олигархах, который позволял бы властям страны составлять списки нежелательных лиц.

Ни в США, ни в ЕС нет закона об «олигархах», который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них есть закон о лоббировании, — заявил Ахметов.

В 2021 году Верховная рада по инициативе Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

Ранее украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, много лет дружившая с Зеленским, рассказала, каким нынешний глава государства был в прошлом и каким стал сейчас. Егорова поведала, что став президентом, он ввел против бывшей подруги персональные санкции после критики в свой адрес.