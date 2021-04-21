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ЧП

Жилой дом загорелся в центре Москвы

21:53, 21 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар начался в жилом доме в центральной части столицы, сообщили в городском ГУ МЧС.

Возгорание началось на кровле пятиэтажного дома 53/18, строение 4 по Пятницкой улице. Информация о происходящем поступила в экстренные службы в 21:15, передаёт РИА Новости.

Происходит возгорание на кровле. Площадь возгорания уточняется, — сообщили в ведомстве.

Сейчас людей эвакуируют из здания. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

По сведениям АГН «Москва», огонь возник на чердаке дома. Пожарные стараются ликвидировать пламя.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. После взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.

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