Жилой дом загорелся в центре Москвы

Пожар начался в жилом доме в центральной части столицы, сообщили в городском ГУ МЧС.
Возгорание началось на кровле пятиэтажного дома 53/18, строение 4 по Пятницкой улице. Информация о происходящем поступила в экстренные службы в 21:15,
Происходит возгорание на кровле. Площадь возгорания уточняется, — сообщили в ведомстве.
Сейчас людей эвакуируют из здания. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
По сведениям АГН «Москва», огонь
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. После взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.