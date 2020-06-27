ТРЦ в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

https://static.news.ru/photo/1846f7ac-b92a-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В воскресенье, 28 июня, неизвестные оставили анонимное сообщение о «минировании» торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве. ТРЦ расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2.

Как сообщили в разговоре с журналистами представители столичных экстренных служб, правоохранители проверяют поступившую информацию.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ «Афимолл сити». Сведения проверяются, на месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранители, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что силовики не проводили эвакуацию из здания персонала и посетителей ТРЦ.

Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Как ранее писал NEWS.ru, в среду, 24 июня, с территории Митинского радиорынка в Москве эвакуировали примерно 500 человек. Причиной произошедшего стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.

Митинский радиорынок находится по адресу: Пятницкое шоссе, 18.