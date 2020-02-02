https://static.news.ru/photo/0139e104-45e5-11ea-8501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный напал с ножом на людей в городе Гент на западе Бельгии. Полицейские нейтрализовали его выстрелом в руку.

Согласно предварительной информации, в результате нападения пострадали два человека, передаёт Het Laatste Niews. Один прохожий получил ранение живота, другой — руки. Они доставлены в больницу, врачи сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, ранее 2 февраля террористический акт был совершён на юге Лондона, в районе Стритам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео. По словам очевидцев, преступник нападал на людей с мачете.