Неизвестный напал с ножом на людей в городе Гент на западе Бельгии. Полицейские нейтрализовали его выстрелом в руку.
Согласно предварительной информации, в результате нападения пострадали два человека,
Как писал NEWS.ru, ранее 2 февраля террористический акт был совершён на юге Лондона, в районе Стритам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео. По словам очевидцев, преступник нападал на людей с мачете.
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